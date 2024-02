Schlein prigioniera di Conte | guardate il Fatto | Capezzone | grossi guai per la leader Pd dopo la Sardegna | Video

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ecco l'appuntamento quotidiano con "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele, direttore editoriale di Libero. Ovviamente domina il voto in, dove si è registrata la vittoria della candidata del campo largo, Alessandra Todde, su Paolo Truzzu, candidato del centrodestra.non fa sconti: "Ci voleva talento per perdere la regione contro una sinistra divisa tra due candidati, la grillina Todde e Renato Soru. Ma il centrodestra ci è riuscito, scegliendo tra l'ultimo governatore, Solinas, e il terzultimo dei sindaci, Paolo Truzzu, almeno stando alle classifiche di gradimento. Saggezza avrebbe suggerito di scegliere né l'uno né l'altro e di puntare su una figura terza. E invece si è scelto di puntare su Truzzu, che a Cagliari, la città di cui è sindaco, ha perso di 20 ...

Navalny, Guriev: “Putin non poteva vederlo libero prima delle elezioni”: Alexei Navalny ucciso prima delle elezioni russe. Ne è convinto Sergei Guriev, 52 anni, economista e rettore di Science Po a Parigi, intervistato dal Corriere ...lapresse

Navalny stava per essere liberato: "Ucciso prima di uno scambio di prigionieri": (Adnkronos) - Alexey Navalny è morto "giorni" prima di essere liberato sulla base di uno scambio di prigionieri che era nella "fase finale" di negoziazione ma che si era bloccato per il netto rifiuto ...reggiotv

Tanto clamore per Navalny, silenzio glaciale per Assange. Eppure si tratta di due prigionieri politici: Allora 'provvidenzialmente' arriva il caso Navalny, e un prigioniero politico morto in circostanze misteriose si trasforma in un eroe del 'mondo libero'. Ma il carcere di massima sicurezza (Belmarsh) ...agenziastampaitalia