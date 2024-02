Qui Mazzola Argilli non demorde | Pronti a lottare fino all’ultima gara»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una sconfitta pesante, per il, quella con il Signa: tredici i punti di distacco tra seconda e quinta, la corsa ai play off, visto il meccanismo della forbice, si è complicata. "Siamo stati bravi a creare diverse occasioni – ha commentato il tecnico Stefano–, ma contro una squadra così forte, se non riesci a passare, poi rischi di spendere troppo e di pagare alla fine. Sapevamo anche che il Signa fa spesso gol nei minuti finali, ma non c’erano state avvisaglie, prima del loro gol, perché avevamo avuto noi delle chance, era forse il nostro momento migliore". "Abbiamo fatto tutto bene, con pazienza – ha aggiunto il mister –, con giocate anche esteticamente belle. Il gol è stato un fulmine a ciel sereno. Il Signa è una squadra molto brava nel compattarsi e chiudere gli spazi ed è arrivato anche il 2-0. Siamo stati anche sfortunati a subire ...