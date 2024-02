Nuovi guai per Vannacci Querelato da Paola Egonu per le frasi del libro | parola al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lucca, 27 febbraio 2024 –per il generale Roberto; dopo il caso sulle spese sostenute quando era addetto militare italiano a Mosca e l’indagine della Procura di Roma per istigazione all'odio razziale, emerge anche un fascicolo d’indagine per diffamazione aperto dopo la querela sporta da, la campionessa di pallavolo stella della Nazionale azzurra. Al centro della querela, depositata a Bergamo e trasmessa a Lucca per competenza territoriale (risiede a Viareggio), ci sono le contestatesui “tratti somatici” dell’atleta. Il pubblico ministero ha optato per l’archiviazione, decisione impugnata dallae adesso si attende la decisione del gup che dovrà decidere se procedere con l’archiviazione o se ...