Muscarà su Pet-Tac a Caserta | “Migliaia di persone costrette a rivolgersi ai privati”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Napoli. “Dopo la risposta agghiacciante ricevuta dalla Giunta in seguito alla mia interrogazione sulla mancanza della Pet-Tac a Caserta prevista dal 2017, e che quindi da sette anni ancora manca in tutta la provincia, mi sono sentita in dovere di presentare un’altra interrogazione per chiedere cosa si pensa di fare addirittura dopo tutti questi anni!”. E’ quanto afferma la consigliera indipendente Maria. “Ho chiesto anche cosa sia stato sollecitato negli scorsi mesi, nello specifico, all’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e, quali azioni e tempi ci vogliono per avere apparecchiature per prestazioni Pec/Tac anche a Caserta. Ovviamente tutto ciò porta ad una conclusione logica: secondo studi condotti dalla Regione, la provincia di Caserta risulta avere il più alto tasso di mobilità passiva interregionale rispetto alle altre province”. “Pare ...