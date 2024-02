(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 -, la piattaforma leader in Italia per le prenotazioni delle, annuncia un ampliamento sostanziale dei suoi servizi anche nel campo. Fino ad ora concentrata prevalentemente nel facilitare l'accesso allemediche, l’azienda si impegna a rendere altrettanto semplice e agevole la fruizione

MioDottore supera un altro traguardo: non solo visite, il 70% dei Centri Medici ha già attivato il servizio di prenotazione degli esami diagnostici online: (Adnkronos) - Roma, 27 febbraio 2024 - MioDottore, la piattaforma leader in Italia per le prenotazioni delle visite online, annuncia un ampliamento sostanziale dei suoi servizi anche nel campo degli ...msn