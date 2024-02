Mamma fa colazione al bar con i figli che piangono mentre la signora accanto legge un libro | lei si alza | gli paga il conto e gli lascia un biglietto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Fareal bar può diventare un vero e proprio campo minato per i genitori di bambini piccoli. Tra urli, pianti e tentativi disperati di far sedere i piccoli, spesso ci si trova al centro di sguardi giudicanti e di richieste di “farli smettere”. Ed era proprio questa la situazione in cui si è ritrovata Tyne, unaaustraliana in vacanza con la famiglia a Mooloolaba, sulla Sunshine Coast del Queensland, finché non è arrivato il colpo di scena. Così, per la prima volta in vita sua, ha vissuto un’esperienza diversa, che ha dimostrato come un gesto di gentilezza possa trasformare un momento imbarazzante in un ricordo di calore e solidarietà. E’ stata lei stessa a raccontare sui social di essere stata al bar con i suoi due, di tre anni e mezzo e 18 mesi, per fare. La situazione si è rivelata ...