Maltempo ancora per dieci giorni. «Neve tonda» nell'Isola

(Di martedì 27 febbraio 2024) METEO. Si tratta della cosiddetta «Gaupel» o «grandine molle» che ha imbiancato Carvico. Il Sebino cresciuto di 20 centimetri in quattro

È ora di tirare fuori l'ombrello perché tra poche ore arriverà "la pioggia più forte" . Un vortice ciclonico travolgerà l'Italia e darà il via a una nuova fase ... (iltempo)

Nelle prossime ore è allerta rossa in Veneto a causa di una nuova ondata di Maltempo . La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni ... (lanotiziagiornale)

Maltempo, Toti: "Diverse frane, costante contatto con Protezione civile": GENOVA - "Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di Maltempo che in queste ore ... al momento raggiungibile solo a ...primocanale

L'ondata di Maltempo eccezionale non molla l'Italia: ALPI SOMMERSE DALLA NEVE E NE CADRA’ ancora TANTA – “Negli ultimi giorni è caduta davvero tanta neve sulle Alpi, che ne avevano decisamente bisogno” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “gli accumuli ...giornalelavoce

Prosegue la fase piovosa sulla nostra Penisola: Mercoledì 28: speso instabile sull'Italia con rovesci e temporali; neve su Ovest Alpi. Giovedì 29: ancora Maltempo sulle Adriatiche in estensione entro sera anche al Nord. Venerdì 01: ancora Maltempo ...3bmeteo