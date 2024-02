(Di martedì 27 febbraio 2024) Il 26 febbraio il parlamento ungherese ha ratificato l’adesioneera rimasto l’unico paese dell’alleanza atlantica a non aver ancora dato il viadi Stoccolma. Leggi

L’Ungheria dà il via libera all’adesione della Svezia alla Nato: Il 26 febbraio il parlamento ungherese ha ratificato l’adesione della Svezia alla Nato. L’Ungheria era rimasto l’unico paese dell’alleanza atlantica a non aver ancora dato il via libera all’adesione d ...internazionale