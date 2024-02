L’occasione è il rito che il prossimo maggio si terrà a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games Harry vuole portare con sé Meghan e i figli 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 febbraio 2024)Markle di nuovo a? La duchessa di Sussex si starebbe preparando a tornare in Gran Bretagna, il, in occasione delle celebrazioni per il, che culmineranno con unnella cattedrale di St. Paul. Fonti a Montecito ribadiscono che l’ex attrice non ne ha voglia ma lo farebbe per accontentare il ma, il quale vorrebbe farsi accompagnare anche dai figli Archie e Lilibet. ...