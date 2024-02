Lega Pro | 28? giornata | la Juve Stabia fa suo il derby | il Benevento irrompe al secondo posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelle ultime quattro gare che hanno chiuso la 28esimadel girone C diPro, la capolistasi è sbarazzata con il minimo scarto (1-0) della Turris con un gol di Adorante dopo appena due minuti, ma all’ultimoi corallini hanno messo paura alla capolista colpendo una clamorosa traversa con Vitale. Dietro le Vespe alora c’è ilche ha demolito il Sorrento (4-0) con una ripresa da urlo grazie alle reti di Ciano, Ciciretti, Don Bolsius e Simonetti. Vittoria in rimonta allo “Zaccheria” per il Foggia (2-1) contro il Crotone che si era portato in vantaggio con Zanellato. Poi una doppietta di Silvestro ha regalato l’intera posta in palio ai rossoneri. Senza reti Virtus ...