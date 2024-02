Giorgia Meloni ha perso il tocco ed ha scelto l’uomo sbagliato | ma non tutto è perduto

(Di martedì 27 febbraio 2024) Laha peccato contro gli dei della politica. Se devi prevalere nel tuo campo scegli bene il candidato: se la tua scelta ricade su uno che perde voti nella sua città hai toppato alla grande. Cagliari era retta da anni da un uomo di Fratelli d’Italia, Truzzu, e nella sua città è stato battuto sonoramente, segno che non ha amministrato bene. Non lo sapevano in Fratelli d’Italia? Non hanno più percezione della realtà, come quando erano decisamente all’opposizione? Oppure lo sapevano, ma sono andati avanti comunque, confidando nel traino dinazionale? Se si è fidata di queste supposizioni laha peccato di hybris ed hail, fin qui, magico.ha, ma in maniera rimediabile È la sua prima sconfitta, ...

Il dato più importante delle elezioni regionali in Sardegna è il confronto tra i voti di lista e quelli per il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. ... (ilgiornaleditalia)

BYD contattata dal Governo Meloni per costruire uno stabilimento in Italia - News: Meloni seduce i cinesi di Byd per tamponare Stellantis Intenzionato ad attrarre un secondo produttore automobilistico in Italia, visto il disimpegno di Stellantis, il governo Meloni ha contattato la ...informazione

Elezioni regionali 2024, Alessandra Todde è la nuova (e prima) governatrice della Sardegna: Un risultato inaspettato, che forse dovrà indurre qualche riflessione nel centrodestra, che ha spinto per candidare Truzzu, legato da un'amicizia ventennale con Giorgia Meloni cominciata ai tempi dei ...gioconews

Stellantis: il governo Meloni avrebbe contattato i cinesi di BYD come secondo produttore in Italia: Il governo Meloni avrebbe contattato i cinesi di BYD come secondo produttore in Italia oltre a Stellantis Il governo del Primo Ministro Giorgia Meloni ha l’intenzione di attrarre una nuova grande casa ...clubalfa