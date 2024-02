Firenze | vuole 150 euro per restituire il cellulare Ma all’appuntamento c’è anche la polizia

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladi Stato ha arrestato vicino a piazza Santa Croce un cittadino tunisino di 28 anni, accusato di estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti di via Zara, l'episodio sarebbe cominciato ieri sera, 26 febbraio 2024, intorno alle 21, quando la vittima, un cittadino italiano di 41 anni, si sarebbe accorto non avere più in tasca lo smartphone