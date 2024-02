Elezioni in Sardegna | Truzzu | “Ho chiamato Todde per complimentarmi Ha deciso Cagliari | nessun laboratorio nazionale”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paolo, sindaco di, sconfitto al fotofinish da Alessandraper la presidenza della Regione, ha dichiarato: "Stamattina (27 febbraio 2024, ndr) hoAlessandrae le ho fatto i complimenti. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno 'sputo', circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare. La responsabilità della sconfitta è solo mia" L'articolo proviene da Firenze Post.

Elezioni in Sardegna, siparietto di Schlein con Todde su "Fratelli d'Italia": Elly Schlein legge i dati sui risultati elettorali in Sardegna ad Alessandra Todde e la abbraccia congratulandosi per la vittoria. "Allora 45,4%, mancano 31 sezioni, tu 328.108. Invece Truzzu 324.697 ...tg.la7

Regionali Sardegna, Truzzu: “la sconfitta è mia responsabilità, a Cagliari voto contro di me”: Non c’è il verbale della Corte d’Appello. Qualche dubbio te lo fanno avere ma qualsiasi valutazione sarà fatta con il verbale in mano”. Così Paolo Truzzu in conferenza stampa dopo la sconfitta alle ...strettoweb