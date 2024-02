Byd Co | il governo Meloni contatta un’azienda cinese per sostituire Stellantis

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’aziendaByd Co, società tra le maggiori al mondo tra i produttori di batterie elettriche, è statata dalitaliano come parte degli sforzi del Paese per attrarre un secondo produttore di automobili oltre a. «Abbiamo alcuni contatti per discuterne», ha detto Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europe, in un’intervista a Bloomberg al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. La necessità di un secondo stabilimento europeo «dipende dalle nostre vendite: ora stiamo facendo ottimi progressi», ha aggiunto Shu. Nel frattempo l’azienda, che nel 2023 ha superato Tesla come più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, ha confermato a dicembre i piani per costruire una fabbrica in Ungheria. Il secondo stabilimento Secondo Bloomberg ildella ...