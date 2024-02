La Volta Buona | Caterina Balivo senza parole | la sorpresa in diretta scatena il caos | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un giorno speciale per la conduttrice che ha ricevuto un regalo inaspettato. Cala il gelo in studio, il gesto lascia tutti di stucco La stagione de Lasta regalando momenti di spettacolo altissimi al pubblico; la trasmissione procede a gonfie vele, anche grazie all’abile conduzione della padrona di casa,. Il messaggio alascia letteralmente, sconin studio a La– cityrumors.it (Fonte foto @Rai)Proprio lei, durante una delle ultime puntate, si è resa protagonista di un siparietto con il prof. Umberto Broccoli, che la accompagna nell’avventura sin dal ritorno in Rai, avvenuto a settembre. L’abbraccio ...