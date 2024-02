Ilona Staller a Verissimo | “Non voglio che mio figlio muoia”

Leggi tutta la notizia su seriea24

"Nonche mio".in lacrime apensando alLudwig, 31 anni, alle prese con la dipendenza dalla droga. "Mioha cominciato a prendere le prime pasticche a 13-14 anni, gliele hanno date davanti alla scuola. Volevo portarlo dal dottore, non sapevo nulla. Lui non ha voluto, si è infilato a letto… Da lì, è entrato nel tunnel della droga. Lo vedevo diverso, l'ho denunciato la prima volta", dice l'attrice nel salotto di Silvia Toffanin. "E' il mio unico, ma sono stata costretta perché era arrivato a fare cose non normali. Ho ritirato la denuncia, ma forse sarebbe stato meglio proseguire. Ho provato a portarlo in una struttura per farlo disintossicare, ma ci sono ...