“Doppio infortunio | a rischio il prossimo match” | la notizia riguarda il Napoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Due calciatori importanti si fermano per, ala prossima gara di campionato: interessato alla questione anche ilIl cammino delin campionato ha subito un altro stop. La trasferta di Cagliari è terminata con un deludente 1-1. Ma ciò che fa più male è forse il modo in cui è maturato il pareggio. Dopo una gara bloccata, che il Cagliari ha preparato oggetivamente molto bene, gli azzurri sono riusciti a sbloccarla con Osimhen, che ha raccolto l’assist perfetto di Raspadori. Tutto ciò al minuto 66. Per la mezz’ora successiva ilè andato vicinissimo al gol con Politano e Simeone. Al minuto 96 poi la beffa. Luvumbo ha raccolto un lancio lungo di Dossena e, complice una disattenzione di Juan Jesus, ha messo a segno la rete del pareggio. Risultato che spezza i sogni ...

Napoli in campo questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida di Coppa Italia di domani sera, in programma... (calciomercato)

Doppio infortunio in casa Juve durante la partita contro il Frosinone: Doppio infortunio in casa Juventus dopo il match vinto allo scadere contro il Frosinone oggi in campionato. Adrien Rabiot ha riportato una lussazione alla falange del primo dito del piede sinistro.gazzetta