Cosa accadrebbe se Trump tornasse alla Casa Bianca?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) anche chi sostiene che un suo secondo mandato potrebbe essere decisamente più discontinuo del primo, come rivela l’analisi di Politico pubblicata su La Stampa. Per ora, sono solo supposizioni, quello che è certo è che le sparate del candiato repubblicano sono state piuttosto forti negli ultimi giorni., lae la Nato Dopo le esternazioni di qualche settimana fa di Donaldcontro gli alleati della Nato (a suo dire parassiti dell’alleanza militare, con tanto di “suggerimento”Russia di attaccarli) il punto sulla questione diventa delicato. Già da presidente, il tycoon non si era certo risparmiato in quanto a critiche all’Alleanza Atlantica e soprattutto alle voci di spesa che comporta per gli stessi Stati Uniti. Qualcuno ha dedotto dall’atteggiamento dell’allora presidente e ...