Videosorveglianza nel comune di San Lorenzello | sindaco convoca tavolo tecnico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Illaurentino intende dotarsi delladell’intero territorio comunale. Da alcuni mesi, infatti, a Sansi stanno purtroppo verificando molti furti nelle abitazioni, con autentici “saccheggi”. Di conseguenza, si stanno intensificando nella comunità locale ansia, timori e disagi. IlAntimo Lavorgna, per fronteggiare questo dilagante e nefasto fenomeno, si è reso promotore dell’iniziativa-, contattando le autorità preposte e le forze dell’ordine, e invitandole ad un “to per martedì 27 febbraio, alle 16, presso l’aula consiliare della sede municipale. In tale incontro saranno quindi individuati i criteri per la migliore e più razionale installazione dei dispositivi di ...