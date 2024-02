Sfilata A I 2024-25 di Bottega Veneta | un nuovo inizio per Matthieu Blazy

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il direttore creativo di, con le sue prime sfilate per la maison ci ha abituato ad una forma di stravaganza straordinaria e intellettuale. A parate e odissee di citazioni di luoghi, spazi e infuenze. Con la collezione Autunno Inverno-25 il viaggio si sposta sull’heritage del brand e sul «Monumentalismo del quotidiano», spiega, sull’attrattiva di ciò che è «pratico, utilitario e sostanziale». Non è tempo di festeggiamenti.«Tutti guardiamo le stesse notizie. E? difficile essere ottimisti a questo punto. In un mondo in fiamme, c’e? qualcosa di profondamente umano nel semplice atto di vestirsi» racconta, mentre mostra una collezione che si concentra sull’eleganza ...