Rottura tra Chiara Ferragni e Fedez? Il team dell’influencer smentisce la presunta relazione con Tomaso Trussardi

(Di domenica 25 febbraio 2024)non ha alcunacon, ex marito di Michelle Hunziker. La smentita è arrivata oggi all’agenzia di stampa Adnkronos da parte del, che ha così commentato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni prima in televisione e poi sui social su un possibile flirt alla base dellafine del matrimonio con, ha detto all’agenzia di stampa un portavoce dell’entourage, “non si conoscono nemmeno”. “Si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show, cinque o sei anni fa”. L’indiscrezione era cominciata a circolare venerdì ...