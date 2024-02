Roma-Torino | De Rossi | “Partita tosta | ma ci faremo trovare pronti De Zerbi? Un genio”

Roma-Torino, De Rossi studia una nuova squadra: domani riposano Dybala e Pellegrini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Daniele Deè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: “La squadra sta bene di testa, siamo tutti molto contenti. C’è entusiasmo e si sta bene nello spogliatoio, come succede quando vinci unacon così tanto pathos. Sicuramente qualche strascico fisico ci sarà perché abbiamo corso e giocato per tanti minuti, dovremo fare delle scelte in base a quello che hanno speso i ragazzi. Ieri abbiamo fatto poco e niente, oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti quanti. Turnover? Non mi piace cambiare 10 giocatori, ma qualcuno sarà cambiato. Valuteremo oggi, voglio vedere come stanno i ragazzi e come rispondono. Sarà unamolto dispendiosa, quindi è importante capire come stanno, entusiasmo a parte“. “Il ...