Professore Antonio Negro si sente male mentre fa lezione in classe e muore a 59 anni | studenti sotto choc

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dramma in un liceo di Palestrina, a Roma, colmorto dopo un malore accusato in

L’intera comunità e il mondo dell’arte sono in lutto per la scomparsa del Professor Antonio Paolucci , figura di spicco nel panorama delle istituzioni ... (lortica)

L’intera comunità e il mondo dell’arte sono in lutto per la scomparsa del Professor Antonio Paolucci , figura di spicco nel panorama delle istituzioni ... (lortica)

Professore salentino in Lazio si sente male durante la lezione: si accascia a terra e muore: Un malore improvviso mentre stava svolgendo una lezione in classe in un liceo romano, si è rivelato fatale. È morto così, secondo le prime ricostruzioni, il Professore… Leggi ...informazione

Malore durante la lezione a scuola: Professore salentino si accascia e muore in corridoio: È morto così, sotto gli occhi dei suoi allievi, Antonio Negro, docente 59enne originario di San ... Stando a quanto emerso dai racconti dei testimoni, il Professore Negro è uscito dall’aula durante la ...corrieresalentino

Malore in classe durante la lezione al liceo, morto Professore 59enne: Un malore improvviso mentre stava svolgendo una lezione in classe in un liceo romano, si è rivelato fatale. È morto così, secondo le prime ricostruzioni, il Professore ...quotidianodipuglia