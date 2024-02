Pagelle gigante Palisades Tahoe: Odermatt riscrive la storia ogni volta. Gli azzurri steccano la seconda manche

(Di domenica 25 febbraio 2024)Marco10: ci sono ancora aggettivi per questo campione? La sensazione è che semplicemente siano finiti, perchè l’elvetico sta mostrando una grandezza mai vista prima. Decimovinto consecutivamente, ventunesimo della carriera e soprattutto la conquista della terza Coppa del Mondo generale. Una sfera di cristallo ottenuta con addirittura dieci gare d’anticipo e nessuno ci era mai riuscito prima. Henrik Kristoffersen 9: bisogna alzarsi in piedi davanti a quello che ha fatto oggi il norvegese, perchè anche solo mettere in dubbio la vittoria diè un’impresa. Ci ha creduto fino all’ultimo, battuto per soli dodici centesimi dall’elvetico. Si tratta del primo podio della stagione in, ma ...