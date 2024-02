Pagelle Francia-Italia rugby 13-13 | Menoncello e Brex guidano un’Italia eroica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si è conclusa da poco la sfida di Lille tra lae l’, match valevole per il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024. Una partita finita 13-13 dopo 80 minuti di vera e propria battaglia, dove l’può recriminare molto (meta da annullare allae il calcio sul palo di Garbisi), ma che esce a testa altissima. Ange Capuozzo 6,5: si vede solo con qualche calcio tattico, non fa la differenza a lunghi tratti. Ma al 55’ salva gli azzurri su un calcetto geniale dei Bleus e al 70’ si fa trovare pronto per la meta e chiude in crescendo. Tommaso7,5: gioca in un ruolo non suo, ma placca duro e palla in mano è sempre pericoloso. Il migliore in campo, spaventa più volte i Bleus ed è da lui che parte l’azione della meta di Capuozzo Juan Ignacio7: come sempre ...