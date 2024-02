Napoli Half Marathon | Yaremchuk record italiano mezza maratona

Napoli City Half Marathon, la corsa dei seimila runner per le strade di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (askanews) –è città dei, l’azzurra Sofiia(CS Esercito) con 1h08’27? stacca il nuovodi. Con una cavalcata eccezionale, Brian Kwemoi Kirui fa il vuoto e vince in 59’26?, uguagliando il primato del percorso. Podio completato dai connazionali Anthony Kimtai in 59’45? e Bernard Kipkurui Biwott in 59’47?. Per l’Italia, l’azzurro Yassine Rachik (GS Fiamme Oro Padova) è primo in 1h05’14? seguito da Raffaele Giovannelli (ASD International Security) in 1h06’47? e Alessandro Zanga (La Recastello Radici Group) in 1h07’55?. Tutta in solitaria la cavalcata della keniana Angela Tanui che conclude le sue fatiche in 1h07’04? seguita dall’azzurra Sofiia(CS Esercito) che chiude in ...