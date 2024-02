(Di domenica 25 febbraio 2024) Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2024, a. Una ragazza di 25 anni in sella al suo, è rimasta schiacciata fra duedurante un incidente stradale in via Mondolfi, davanti alla pasticceria Magrì L'articolo proviene da Firenze Post.

AGI - A Livorno la squadra di calcio è precipitata in Serie D dalla Serie A in cui aveva militato per l'ultima volta nel 2010, eppure la tifoseria amaranto è ... (agi)

Incidente a Livorno, donna con lo scooter finisce tra due auto e muore: Livorno, 25 febbraio 2024 – Le sue condizioni, una volta arrivata in ospedale, erano talmente disperate che per salvarla sarebbe servito un miracolo. Una donna di 51 anni è morta a Livorno dopo essere ...iltelegrafolivorno

TOSCANA, 5' per punti totali in Serie A. 1' Lombardia: Le squadre che hanno contribuito a questo risultato sono, ovviamente la Fiorentina, poi a seguire Livorno, Lucchese, Pisa, Empoli, Pistoiese, Siena. Al primo posto invece di questa particolare ...firenzeviola

Livorno: scontro tra auto e scooter. 25enne in gravi condizioni: Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2024, a Livorno. Una ragazza di 25 anni in sella al suo scooter, è rimasta schiacciata fra due auto durante un incidente stradale in via Mondolfi ...firenzepost