LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA | alza il ritmo Van Aert | restano in tre davanti a 65 km dalla fine

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Meglio l’azione di Lazkano, che si accoda nuovamente alla coppia belga Visma-UAE. 15.19 Intanto, il belga ha guadagnato altri 15? sul duetto inseguitore Jorgenson-Mohoric. 15.17 Azione secca sul Côte de Trieu del 45 volte vincitore nel circuito mondiale. Pithie ha pagato staccandosi, in difficoltà anche Lazkano. 15.16ILVAN! Si stacca Pithie. Verrà riassorbito da Mohoric e Jorgenson. 15.15 Il vantaggio di Van, Wellens, Pithie e Lazkano è di 1’05” su Mohoric e Jorgenson! Sembrano fare sul serio. Terzo gruppo inseguitore a +1’30”. 15.13 Si procede spediti verso il penultimo muro della corsa, il Côte de Trieu (1.2 km al 7.3% di disllo). 15.11 L’unico atleta che non ha ancora vinto in stagione nel ...

LIVE Kuurne-Brussel-Kuurne 2024 | Kopgroep van vier met Van Aert pakt mooie voorsprong: Welkom in de LIVEblog voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2024! Een dag na Omloop Het Nieuwsblad klikken de renners opnieuw in de pedalen voor een barre rit van 196,4 kilometer, van Kortrijk naar Kuurne. Is Vi ...msn

LIVE wielrennen | Wout van Aert bij debuut in Kuurne-Brussel-Kuurne in vierkoppige kopgroep: Zondag is net na het middaguur met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede voorjaarsklassieker van het seizoen van start gegaan. Gisteren was er al succes voor Visma-Lease a Bike met Jan Tratnik in de Omloop ...ad.nl

LIVE wielrennen | Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne namens Visma-Lease a Bike in kopgroep: Zondag is net na het middaguur met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede voorjaarsklassieker van het seizoen van start gegaan. Gisteren was er al succes voor Visma-Lease a Bike met Jan Tratnik in de Omloop ...ad.nl