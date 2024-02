Lecce-Inter 0-1 al 45? | Asllani al bacio per Lautaro Martinez!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Frazione di gioco piuttosto intensa questa di, con i padroni di casa piuttosto aggressivi e propositivi in campo. Nonostante ciò, però, sono i nerazzurri a chiudere in vantaggio all’vallo. Dopo un inizio non facilissimo, infatti, al 15? arriva una ripartenza letale, con Kristjanche imbuca – con un filtrante alMartinez: il toro vince la resistenza dei suoi marcatori e infila Falcone in uscita per lo 0-1. Al 22? ci sarebbe anche l’occasione di raddoppiare, quando Frattesi mette in mezzo ...