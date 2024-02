L'annuncio dell'addio di Xavi un porta-fortuna per il Barcellona: non perde da 7 partite - ilNapolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ieri ilha demolito il Getafe 4-0, gol di Raphinha, Joao Felix, De Jong e Fermin. Avrebbe potuto anche segnare più gol, in quanto la difesa del Getafe era fin troppo alta e costretta a falli tattici per fermare i blaugrana; due i difensori ammoniti e squalificati in vista del prossimo match di campionato. Mundo Deportivo analizza come sia cambiato il Barça da quandoha annunciato il proprio addio al club alla fine della stagione; l’ultima sconfitta, 7fa contro il Villarreal: “Da quandoha annunciato la sua decisione, ilha totalizzato la seconda miglior serie disenzare della stagione. Ha giocato cinque match, quattro in Liga e uno in Champions League, senzare (tre vittorie e due pareggi). ...