Juventus | Di Francesco e il gol di Rugani | 'Avevo messo un saltatore'

Calcio: Serie A. Di Francesco "Tornare a mani vuote è un peccato": Tornare a casa a mani vuote è veramente un peccato". Lo ha detto Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 del suo Frosinone a Torino contro la Juventus nella 26esima ...sport.tiscali

Multa a Kvaratskhelia, Meluso rompe il silenzio: “Era arrabbiato”: Addirittura il calciatore ha evitato il contatto visivo con il nuovo allenatore Francesco Calzona. Ha raggirato la panchina e non ha dato la mano al tecnico, tantomeno al compagno di squadra entrato ...calciomercato

TJ - Di Francesco in conferenza: “La Juve ha fatto pochino per vincerla. Basta complimenti, io voglio fare punti": Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Come si riparte "Non è ...tuttojuve