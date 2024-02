Jeff Koons | chi è l’ex marito di Ilona Staller | “Mi picchiava | è stato orribile”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024)della celebre, meglio conosciuta come Cicciolina. Classe 1955,compagno della showgirl è conosciuto in tutto il mondo essendo considerato un simbolo dell’arte moderna. Laureato all’Art Institute di Chicago è uno degli artisti più importanti e quotati in tutto il pianeta. Con la, con cui ha messo al mondo il figlio Ludwig, ha vissuto una storia d’amore molto turbolenta e travagliata. Non a casoattrice hard non conserva bei ricordi di quella che a suo dire è stata una relazione che le ha regalato più pianti che sorrisi: “Mi sposai per amore, lui perché aveva bisogno di diventare famoso in Europa“, ha raccontato in una intervista rilasciata a Verissimo. “Abbiamo vissuto due anni ...