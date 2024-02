Il salotto delle celebrità | Termina con gran successo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024

Doppia coppia azzurra al via da domani nelle Finals del volley ball World Beach volley Tour 2023, il torno ad inviti che vede protagoniste le prime dieci ... (oasport)

Sanremo 6 – 10 Febbraio 2024. Per la seconda volta il format “Il Salotto delle Celebrità” , approda a Sanremo . Il format che dà la possibilità a brand della ... (sbircialanotizia)

Carinaro. Successo per il Pastry chef Luigi Conte di Vanily Patisserie al Salotto delle Celebrità a Sanremo durante il festival della canzone italiana. Vip ... (casertanotizie)

Ilona Staller a "Verissimo": "Ho denunciato mio figlio Ludwig per salvarlo dalla droga": Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Ilona Staller racconta il ... "Quando aveva 14 anni davanti a scuola gli hanno dato delle pasticche. Per giorni lui è stato male ma io non ho capito subito il ...tgcom24.mediaset

Verissimo, Lorella Cuccarini sul marito Silvio Testi: “Di lui amo tutto”: Lorella Cuccarini è tornata nel salotto di Verissimo per raccontare gli ultimi mesi ... Ma dietro al successo di una delle artiste più amate di sempre c’è un punto fisso: la certezza di avere al ...dilei

Pomeriggi Musicali a Finalborgo, il 2 marzo “salotto musicale” con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio: Tredicesimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione ...savonanews