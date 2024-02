Francia | valanga nel massiccio del Sancy | morti quattro sciatori e almeno due persone disperse

Una valanga ha travolto Nove persone presso la località di Sancy in Francia , nel Massiccio Centrale . Le vittime accertate sarebbero almeno quattro (notizie.virgilio)

Nove persone travolte da una valanga a Sancy in Francia, nel Massiccio Centrale: almeno quattro le vittime: Tragedia sulle montagne della Francia. Una valanga ha travolto almeno nove persone presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme, nel Massiccio Centrale francese, provocando almeno quattro morti. Altre ...notizie.virgilio

