Formazioni ufficiali Milan-Atalanta | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ledi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Allo stadio Meazza va in scena uno scontro diretto per la Champions: i rossoneri sono terzi e vincendo si metterebbero quasi del tutto al sicuro, i nerazzurri quinti ma con due partite in meno sulla quarta e dunque col destino nelle proprie mani. Chi vincerà? La partita avrà inizio alle ore 20.45 di domenica 25 febbraio, ecco le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.: in attesa: in attesa SportFace.