Chelsea Liverpool | orario | dove vederla e probabili formazioni

Chelsea-Liverpool oggi in tv, finale League Cup: programma, orario, streaming

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024), al Wembely Stadium di Londra la finale di Carabao Cup: le ultime diAl Wembley Stadium la finale di Carabao Cup tra. Le due squadre arrivano a questa finale in condizioni completamente diverse. Per la squadra di Jurgen Klopp questo è il primo tassello di un possibile Treble – Coppa di Lega, Campionato e Europa League – che il tecnico tedesco vuole regalare a squadra e tifosi prima del suo addio a giugno. Per i Blues di Pochettino invece la Coppa di Lega può essere un occasione per rilanciarsi: senza impegni europei e al 10° posto in Premier League, questa vittoria potrebbe essere decisiva per la sua permanenza in panchina. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle...