Cagliari-Napoli | la moviola sicura | “Gol da annullare” | anche un altro episodio dubbio

(Di domenica 25 febbraio 2024), in diretta a DAZN l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato gli episodi arbitrali più importanti del match: l’analisi La gara del Sant’Elia si è conclusa con una grande delusione per i tifosi del. Al 96esimo minuto Zito Luvumbo ha approfittato della grave disattenzione della difesa azzurra insaccando alle spalle di Meret la rete dell’1-1. L’attaccante rossoblù ha risposto alla rete di Osimhen, che al minuto 66 aveva raccolto alla grande l’assist da destra di Raspadori. Una gara molto chiusa, fisica, quasi bloccata. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro solito gioco offensivo, Ranieri ha preparato bene la partita e si è visto solo qualche sprazzo di bel gioco. Ilha rischiato di passare in svantaggio già nel primo tempo, quando erroneamente Rrahmani ha insaccato alle spalle di ...