Beach soccer | Mondiali 2024 | l’Italia si ferma in finale | il Brasile trionfa 6-4

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il sogno delsi infrange in: aidiè ilre per 6-4. Gli azzurri di Emiliano Del Duca incassano così la terza sconfitta in altrettanti atti conclusivi disputati nelle rassegne iridate, dopo i ko incassati contro i verdeoro nel 2008 e contro il Portogallo nel 2019. Ilinvece festeggia il sesto trionfo nel Mondiale sotto egida FIFA, a cui si aggiungono le 10 vittorie ottenute in precedenza, quando il torneo iridato era organizzato da BSWW.esce comunque a testa altissima dal Mondiale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che con ben nove esordienti a livello iridato. Nellaper il terzo posto, invece, l’Iran ha superato la ...

