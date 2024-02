Basket | qualificazioni Europei 2025 | oggi Ungheria-Italia | orari e dove vederla

Ungheria-Italia in tv e streaming, dove vedere le qualificazioni agli Europei di basket

(Di domenica 25 febbraio 2024) Szombathely (), 25 febbraio 2024 – L’Italdi Gianmarco Pozzecco, dopo il successo per 87-80 ottenuto pochi giorni fa a Pesaro contro la Turchia alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, è pronta a ripartire dalla Savaria Arena di Szombathely,quest’, alle 18 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e Now.tv), affronterà l’padrona di casa nel secondo match delleagliche si svolgeranno nell’estatetra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. La formazione ungherese arriva all’appuntamento di quest’dopo il ko subito contro l’Islanda che di fatto a una manciata di minuti dalla fine del match si trovava a -9. Per quanto riguarda i precedenti, invece, questi ultimi sorridono ...