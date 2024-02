Atletica | Daisy Osaku sfiora i 60 metri e si impose ai Campionati Italiani Lingua e Fina vincono di un centimetro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Mariano Comense (in provincia di Como) è andata in scena la seconda giornata deiinvernali di lanci. L’atleta più attesa erae, primatista italiana di lancio del disco (64.57) elista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli ultimi Mondiali. La piemontese, che un paio di settimane fa ha vinto la tappa del World Continental Tour andata in scena a Melbourne con la misura di 61.57, ha conquistato il titolo tricolore con 59.99. Il riscontro risolutivo è giunto al terzo tentativo dopo un 59.37 e un 59.52, a seguire sono giunti altri tre colli. L’azzurra ha prevalso nei confronti di Emily Conte (55.44) e Stefania Strumillo (53.97) in quello che era nei fatti un test di avvicinamento alla Coppa Europa di ...