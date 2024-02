Villa di Breme si fa bella. Diventerà l'hub del lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una convenzione per dare avvio ai lavori indiForno. È stata firmata e trasmessa al Governo dal Comune di Cinisello Balsamo, che ha ottenuto 562mila per la tutela e valorizzazione nonché per l’efficientamento energetico dello storico edificio. La manutenzione sarà straordinaria e finalizzata alla conservazione e al miglioramento dell’immobile: in particolare, gli impianti di riscaldamento e raffrescamento nei quattro piani della dimora saranno sostituiti con una tipologia ad alta efficienza energetica, dopo che le analisi eseguite avevano decretato che l’impianto non fosse più performante. Sarà poi ripristinato il sistema fotovoltaico, oggi presente ma non utilizzato per mancanza dell’allaccio alla rete e delle certificazioni. I lavori dovranno iniziare presto per rispondere al meglio anche al futuro già tracciato di ...