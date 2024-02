Striscia di Gaza, perché Blinken ha bocciato il piano di Israele per il dopoguerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel medio termine, il progetto di Netanyahu indica la nascita di un governo civico per gli affari correnti e l’ordine pubblico retto “da funzionari locali con esperienze manageriali e non identificati con Stati o organizzazioni che sostengano il terrorismo e che non ricevano salari da questi”