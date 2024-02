Meloni a Kiev | “Difesa assoluta per l’Ucraina e su Navalny colpo totale di Mosca”

Meloni a Zelensky: pieno appoggio. Crosetto: su invii decide la Difesa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Premier italiano alla guida del G7 insieme gli altri grandi del pianeta e avvisa: “La guerra ci tocca e serve un lungo cessate il fuoco” Un segnale forte. Inequivocabile. Nel giorno dell’anniversario del secondo anno di guerra al, dell’invasione russa nel paese ucraino, il presidente del Consiglio Giorgiaarriva aalla guida del G7, insieme agli altri grandi paesi del mondo che vogliono la fine delle ostilità in Ucraina. E il Premier italiano è chiaro e senza che ci siano fraintendimenti: “L’Italia, l’Europa e l’Occidente devono continuare ad essere al fianco di, perché difenderenon vuol dire amare la guerra, ma esattamente il contrario”. Le parole di Giorgiaal quotidiano Il Giornale. La sua missione è chiara, cercare in tutti i modi di ...

