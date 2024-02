LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | grandi punteggi per D’Amato | Iorio ed Esposito La Brixia vince

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D'Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio. Restate con noi per cronache e podi di giornata, domani le pagelle. Appuntamento con la grandenel weekend del 9-10 marzo con la Coppa del Mondo a Baku, laA tornerà il 7 aprile con la terza tappa a Ravenna. 19.14 CLASSIFICA FINALE MASCHILE. Il Romagna Team ha vinto con ilo di 242.900 davanti alla Pro Carate (239.900) e alla Virtus Pasqualetti Macerata (239.050). Panaro Modena quarta (237.550),Brescia quinta (236.800), Ghislanzoni Gal Lecco sesta (235.250). Spes Mestre settima (233.450), Giovanile Ancona ottava (233.350), Padova nona (229.200), EUR Roma decima (228.450), Ferrara undicesima (226.950), Melzo dodicesima (221.950). 19.11 Seconda ...