Il dipendente licenziato dalla Pam per aver rubato una scamorza e sei uova | per un totale di 7 | 05 euro Ricorso del sindacato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ha lavorato lì per 35 anni, mai un richiamo, tra quattro anni sarebbe andato in pensione. E in un momento di particolare difficoltà economica si è permesso di prendere due articoli dall’ipermercato Pam a Torino, in cui lavora. Per questo è stato. «Appare particolarmente grave che Lei abbia deliberatamente prelevato dagli scaffali di vendita alcune referenze per un valore complessivo di 7,05e sia poi uscito dal negozio senza provvedere al pagamento delle stesse. Con la presente le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro», recita la lettera che ha ricevuto Roberto (nome di fantasia) secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. Roberto hadagli scaffali unae sei, perché «motivatofame, arrivo a fine mese con 200 ...