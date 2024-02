Il big match è Tavullia-Lunano. Pubblico da grandi occasioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il campionato di Prima categoria (girone A) offre oggi scontri diretti e gare importanti. Sei gli anticipi. Athletico- Polisportiva. I padroni di casa occupano la quarta piazza mentre gli ospiti sette giorni fa sono andati ad occupare il primo posto con le chiare intenzioni di non mollarlo fino alla fine del campionato.tra due squadre con giocatori importanti per la categoria e con bomber sempre con il colpo in canna: Pagliardini e Zazzeroni per il(9 gol a testa) e Giacomelli per il(8 gol). Si gioca al Comunale dialle ore 15. Arbitro Leonardo Del Piccolo di Pesaro. Maior –Vadese. Entrambe hanno 21 punti e sono invischiate nella zona playout ma non occorre una vista acuta per vedere il nutrito lotto di concorrenti che le precedono ...