Di cosa ha davvero paura Putin

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel suo romanzo intitolato Kaputt Curzio Malaparte individua nellail movente delle atrocità commesse dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale. I tedeschi, secondo il Malaparte (che era mezzo tedesco per parte di padre) sono avvelenati dalladel diverso,dei deboli, dei deformi,di chi parla una lingua diversa dalla loro, e questa stessali induce alla violenza verso coloro che temono. Chissà se questa stessa considerazione potrebbe applicarsi anche a Vladimir. Anche nel di lui caso, probabilmente, laè un forte movente per molte delle azioni nefaste compiute negli ultimi anni. Didovrebbe avere? Tutti gli scritti politologici ...

