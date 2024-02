Basket: per alzare l'asticella e vincere il campionato, serve un innesto. Un esterno in più per provarci. Il mirino si sposta ...

Basket serie B. Guerra, firma a un passo: il rinforzo è servito (Di sabato 24 febbraio 2024) Manca solo la firma, ma è ormai tutto fatto per l’arrivo del play/guardia Filippo Guerra nel roster di Ferrara Basket 2018 in vista del prosieguo di stagione dei biancazzurri, ad una settimana dall’avvio del Play-In Gold che metterà in palio sei posti per i playoff. Classe 1997, 189 cm per 82 kg, Guerra ha trascorso la prima parte di campionato a Milazzo, sempre in B Interregionale, dove però ha raggiunto solamente un ottavo posto al termine della stagione regolare. Da qui la scelta di cambiare aria e di lasciare la Sicilia per accettare la corte di Ferrara e soprattutto di coach Benedetto, che da diversi giorni lo ha indicato quale rinforzo per rimpolpare il pacchetto esterni della sua squadra. L’estate scorsa il giocatore aveva deciso di scendere in B Interregionale, dove fin qui aveva ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 24 febbraio 2024) Manca solo la, ma è ormai tutto fatto per l’arrivo del play/guardia Filipponel roster di Ferrara2018 in vista del prosieguo di stagione dei biancazzurri, ad una settimana dall’avvio del Play-In Gold che metterà in palio sei posti per i playoff. Classe 1997, 189 cm per 82 kg,ha trascorso la prima parte di campionato a Milazzo, sempre in B Interregionale, dove però ha raggiunto solamente un ottavo posto al termine della stagione regolare. Da qui la scelta di cambiare aria e di lasciare la Sicilia per accettare la corte di Ferrara e soprattutto di coach Benedetto, che da diversi giorni lo ha indicato qualeper rimpolpare il pacchetto esterni della sua squadra. L’estate scorsa il giocatore aveva deciso di scendere in B Interregionale, dove fin qui aveva ...

