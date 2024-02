Meloni | manichino bruciato a Roma durante corteo Mattarella | «Solidarietà Intollerabile serie di manifestazioni di violenza»?

Manichino con sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri a Roma, Mattarella: "Solidarietà"

«Dimissioni immediate per l’assessore del Municipio III di Roma, Luca Blasi , che loda il gesto di bruciare il manichino raffigurante Giorgia Meloni avvenuto ... (secoloditalia)

Giorgia Meloni, manichino al rogo Vergogna a sinistra: ecco chi esulta: In Italia esiste un problema democratico ma non proviene dalla parte da sempre additata come sovversiva. Le parole di Sergio Mattarella, che dal Quirinale ha lanciato un monito molto forte, senza dest ... informazione

Roma: Iannarelli-Giovagnorio (Fd'I), esprimiamo massima solidarietà al presidente Meloni: Roma, 23 feb 20:21 - (Agenzia Nova) - Un clima da anni di piombo. Con l'atto vandalico di bruciare il manichino con le sembianze di Giorgia Meloni, la Capitale torna indietro di decenni. Così in una ... agenzianova

Mattarella: «Solidarietà. Intollerabile serie di manifestazioni di violenza”. A Roma durante corteo bruciato un manichino della Meloni.: "Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza", ha dichiarato il Presidente della repubblica ... ilcorrieredelgiorno