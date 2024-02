Chi era Emiliano Magni | calciatore travolto in moto da un’auto che ha invaso la corsia opposta

Emiliano Martinez contestato alla consegna del premio Yashin e difeso da Drogba

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è morto nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in un incidente stradale a Casalmorano (Cremona): viaggiava in sella alla sualungo la provinciale Soncinese quando è statoda un'auto che aveva appena tamponato un altro veicolo. Appassionato di calcio, aveva giocato nei Giovanissimi della Cremonese nel ruolo di attaccante.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, chi mantiene l'altro: gli scenari in caso di divorzio: Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o dichiarazione ... leggo

Chi era Emiliano Magni, motociclista travolto da una macchina che ha invaso la corsia opposta: Per lei le conseguenze non sono state gravi – così come per l'altro automobilista ... "Con il cuore a pezzi ci uniamo al dolore dei tuoi familiari e di chi ti vuole bene". fanpage

Zirkzee, Bologna: «Il gol non basta, voglio far divertire la gente. Assomiglio a Ibrahimovic»: Non sono uno alla Arnautovic, mi piace venire incontro, giocare il pallone, aiutare la squadra. E fare gol». Sa chi era un 9 e mezzo «Chi, Del Piero». Il primo fu Baggio. «Con entrambi è un bel ... corriere